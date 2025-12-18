Video
Thanh Nhàn ghi bàn, U22 Việt Nam dẫn Thái Lan 3-2

Văn Thuận sút bóng từ trung tâm vòng cấm địa, thủ thành Sorawat đẩy bóng ra và Thanh Nhàn đã ập vào sút bóng cận thành ghi bàn gia tăng tỷ số lên 3-2.
