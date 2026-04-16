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Thành Nghị sắp hết thời, 13 hợp đồng “bay màu” trong 4 tháng

Đẹp trai, diễn tốt nhưng lối hành xử của nam diễn viên này luôn bị chấm "âm điểm".
Đọc thêm : Thành Nghị sắp hết thời, 13 hợp đồng “bay màu” trong 4 tháng