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Thanh Hằng: "Tôi đóng cảnh nóng trong sự tỉnh táo"

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng hé lộ cuộc sống tuổi 42 bên chồng nhạc trưởng, hậu trường "cảnh nóng" phim mới.
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