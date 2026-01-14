Video
Thắng U23 Iraq 2-1, U23 Australia giành ngôi đầu bảng

U23 Australia cũng giành vé đi tiếp ở giải U23 châu Á 2026 cùng ngôi đầu bảng khi thắng 2-1 trước U23 Iraq.
