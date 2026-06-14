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Thắng U19 Campuchia, U19 Indonesia giành hạng 3 giải Đông Nam Á

Giành chiến thắng 1-0 trước U19 Campuchia chiều 13/6, chủ nhà U19 Indonesia giành hạng ba giải U19 Đông Nam Á 2026.
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