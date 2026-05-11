Video
video cùng chuyên mục

Thắng U17 Ấn Độ 3-0, U17 Uzbekistan giành vé vào tứ kết

Ở lượt trận thứ hai bảng D giải U17 châu Á 2027 tại Saudi Arabia, U17 Uzbekistan đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U17 Ấn Độ.
Đọc thêm : Xác định 5 đội bóng giành vé dự World Cup U17 ở châu Á