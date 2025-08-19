Video
Thắng Myanmar 1-0, U23 nữ Australia vô địch Đông Nam Á

Đánh bại Myanmar 1-0 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) tối 19/8 ở trận chung kết, U23 nữ Australia giành chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đầy thuyết phục.
