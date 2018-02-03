Video
Thác Bản Giốc là một trong những thác nước đẹp và hùng vỹ nhất thế giới

Thác Bản Giốc của Việt Nam thường xuyên góp mặt trong những thác nước đẹp và hùng vỹ nhất thế giới.
