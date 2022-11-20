Video
Tên lửa Avangard nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh của Nga lên nòng

Nga đăng tải video ghi lại cảnh tên lửa siêu vượt âm Avangard, có khả năng bay nhanh gấp 27 lần tốc độ âm thanh, được nạp vào bệ phóng. (Video: Zvezda).
