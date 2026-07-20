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Tây Ban Nha vô địch, CĐV Hà Nội và TPHCM bùng nổ cảm xúc

Đêm chung kết khép lại bằng những tiếng reo hò không ngớt tại Hà Nội và TPHCM, nơi các CĐV cùng chia sẻ niềm hạnh phúc khi Tây Ban Nha chạm tay vào cúp vàng.
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