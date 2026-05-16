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Tàu Hải quân Canada thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Canada đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày.
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