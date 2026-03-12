Video
video cùng chuyên mục

Tàu chở dầu bốc cháy ở vịnh Ba Tư

Đoạn video do các nhân chứng chia sẻ cho thấy tàu chở dầu bốc cháy ở phía bắc vịnh Ba Tư, gần cảng Umm Qasr thuộc tỉnh Basra của Iraq hôm 11/3.
Đọc thêm : Chiến sự Trung Đông: 40.000 thủy thủ mắc kẹt giữa lằn ranh sinh tử