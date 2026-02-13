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Tàu chiến Mỹ va chạm trên biển

Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi vụ va chạm xảy ra trên biển làm 2 người bị thương.
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