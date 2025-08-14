Video
video cùng chuyên mục

Tất bật chuẩn bị hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?"

Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?” sẽ được báo Dân trí và Sở Khoa học Công nghệ TPHCM đồng tổ chức vào chiều nay (14/8).
Đọc thêm : Video: Tất bật chuẩn bị hội thảo "Thực thi ESG bằng AI" chiều 14/8