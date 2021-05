Tặng quà Tết sớm cho con các phạm nhân nữ đang thi hành án tại Trại giam số 6

Ngày 16/1, Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81) Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà Tết cho 8 cháu nhỏ là con nữ phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam số 6 – Bộ Công an (đóng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An). Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh – Trưởng phòng PC81 Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Các cháu sinh ra trong hoàn cảnh này đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với các cháu nhỏ khác. Bên cạnh góp phần để các cháu ấm áp hơn về mùa đông và có cái Tết đầy đủ hơn, chúng tôi mong muốn sẽ góp phần động viên, thắp lửa cho những người đang thi hành án ở đây có tinh thần, sự nỗ lực phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội”.