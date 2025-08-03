Video
Tài xế xe tải liều lĩnh chạy qua cây cầu hẹp

Tài xế chiếc xe tải đã liều lĩnh điều khiển xe đi qua cây cầu hẹp bắc qua suối, mà chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến cả người và xe bị rơi xuống con suối phía dưới.
