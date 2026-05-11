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Tài xế xe sang vượt ẩu gây va chạm với xe cùng chiều

Tài xế chiếc Toyota Land Cruiser trong khi vượt đã đánh lái gấp về làn đường của mình khi thấy xe chạy đến từ hướng đối diện, gây ra va chạm với chiếc ô tô chạy cùng chiều.
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