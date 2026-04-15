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Tài xế ô tô kịp thời cứu bé gái đi lạc giữa đường ở TPHCM

Tài xế ô tô kịp thời dừng xe, bế bé gái khoảng 3 tuổi đi lạc giữa đường Nguyễn Văn Thành (phường Hòa Lợi, TPHCM) vào lề an toàn.
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