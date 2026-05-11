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Tài xế container xử lý tinh tế giúp ngăn chặn tai nạn trên cao tốc

Khi thấy xe gắn camera hành trình có ý định tăng tốc để vượt, tài xế chiếc container chạy cùng chiều đã ép vào trong để ngăn lại.
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