Tại sao mọi người không nên để chó liếm mặt?

Mọi người thường cho rằng miệng của chó sạch hơn so với người. Theo tiến sĩ Leni K. Kaplan của Khoa Thú y, Đại học Cornell thì lý do khiến mọi người tin vào điều này là do khi một chú chó liếm vết thương, nó có thể loại bỏ các mảnh vụn và viêm nhiễm, điều này đôi khi xúc tiến cho quá trình làm lành vết thương.