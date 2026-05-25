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Tai hại vì bám làn trái trên cao tốc

Tình huống này cũng cho thấy thói quen bám làn trái trên cao tốc tiềm tàng nhiều nguy cơ gây tai nạn. Cụ thể, con bê nhảy qua dải phân cách cứng khiến tài xế bất ngờ, không kịp đánh lái.
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