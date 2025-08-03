Video
Tắc kè hoa giúp chủ nhà bắt nhện

Một giải pháp cho những người sợ nhện là nuôi một con tắc kè hoa trong nhà. Vật nuôi này có thể giúp họ dọn dẹp nỗi sợ hãi.
