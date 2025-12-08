Video
video cùng chuyên mục

Sức chứa kỷ lục của chiếc minivan 8 chỗ Trung Quốc: 42 người

Chiếc Galaxy V900 của Geely đã xác lập một kỷ lục thế giới vừa kỳ quặc vừa khó tin: 42 người chui vừa bên trong.
Đọc thêm : Sức chứa kỷ lục của chiếc minivan 8 chỗ Trung Quốc: 42 người