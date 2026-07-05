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Sư tử đực mệt mỏi khi phải “chăm” những con non

Sư tử đực lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn phải chơi đùa với đàn con của mình khi những con sư tử non liên tục đến làm phiền.
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