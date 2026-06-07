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Sư tử đực hợp lực hạ gục linh dương đầu bò

Linh dương đầu bò cố gắng vùng vẫy để thoát thân. Tuy nhiên, khi con sư tử đực thứ hai xuất hiện, linh dương đầu bò đã không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào.
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