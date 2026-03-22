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Sư tử con tinh nghịch, phá giấc ngủ trưa của mẹ

Đoạn video là minh chứng cho thấy con non của bất kỳ loài động vật nào cũng yêu thích những trò quậy phá, đôi khi là làm phiền chính mẹ của chúng.
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