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Startup Trung Quốc chế tạo tên lửa để chuyển phát nhanh toàn cầu

Chuyển phát nhanh bằng tên lửa có thể sẽ là phương pháp phổ biến, được sử dụng nhiều trong tương lai gần.
Đọc thêm : Startup Trung Quốc chế tạo tên lửa để chuyển phát nhanh toàn cầu