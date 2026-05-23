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SpaceX phóng tên lửa Starship V3

Ngày 22/5, SpaceX đã thực hiện thành công chuyến bay thử đầu tiên của Starship V3, phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa Starship, từ căn cứ Starbase tại bang Texas, Mỹ.
Đọc thêm : SpaceX phóng thành công siêu tên lửa Starship V3