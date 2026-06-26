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SpaceX phóng 24 vệ tinh Starlink

SpaceX đã phóng thành công 24 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo Trái Đất thấp vào tối 24/6.
Đọc thêm : SpaceX phóng 24 vệ tinh Starlink