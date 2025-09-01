Video
Sông Tô Lịch trong xanh, người dân buông cần thư thả ngồi câu cá

Những ngày này sông Tô Lịch được bổ cập nước từ hồ Tây nên dòng nước trong xanh, người dân có thể thư thả ngồi câu cá.
