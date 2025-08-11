Video
Sống bất an trong chung cư "chờ sập" ở TPHCM

Chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TPHCM) xuống cấp trầm trọng, bê tông nứt gãy, rơi vỡ… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hàng trăm hộ dân.
Đọc thêm : Hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ tại chung cư hơn nửa thế kỷ ở TPHCM