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Son Heung-min nhận tình cảm đặc biệt từ CĐV Hàn Quốc

Những tiếng hô vang tên, lời động viên dành cho đội trưởng tuyển Hàn Quốc tạo nên hình ảnh đối lập với áp lực mà HLV Hong Myung-bo đang phải đối mặt sau trận đấu.
Đọc thêm : Son Heung-min nhận tình cảm đặc biệt từ CĐV Hàn Quốc