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Son Heung Min dằn vặt bản thân sau trận thua đáng xấu hổ của Tottenham

Đội trưởng Tottenham, Son Heung Min thừa nhận thất bại 0-3 trước Fulham là rất khó chấp nhận và kêu gọi các đồng đội phải xem đây là bài học cảnh tỉnh.
Đọc thêm : Son Heung Min dằn vặt bản thân sau trận thua đáng xấu hổ của Tottenham