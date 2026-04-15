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Sôi nổi đua ghe Ngo mini mừng Tết Chôl Chnăm Thmây

(Dân trí) - Đồng bào dân tộc Khmer ở xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) có một giải đua ghe Ngo mini hết sức sôi nổi mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Đọc thêm : Sôi nổi đua ghe Ngo mini mừng Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer