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Sợi cáp quang UAV giăng như mạng nhện trên trục Kramatorsk - Druzhkovka

Sợi cáp quang UAV giăng như mạng nhện theo đúng nghĩa đen trên trục Kramatorsk - Druzhkovka.
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