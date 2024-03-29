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Shipper từ chối giao thịt chó, bị đánh giá 1 sao

Nam shipper (người giao hàng) bị đánh giá 1 sao vì từ chối mua, giao món thịt chó. Chuyện khơi lên tranh luận trên cộng đồng mạng với 2 luồng ý kiến trái chiều.
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