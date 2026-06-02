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Sau giờ hành chính, Bí thư xã vùng biên tìm niềm vui bên dòng suối

Sau mỗi ngày làm việc tại xã biên giới Nhôn Mai, Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Mạc Văn Nguyên lại cùng đồng nghiệp ra suối đánh cá, thư giãn và cải thiện bữa ăn.
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