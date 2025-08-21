Video
Sạt lở uy hiếp hồ chứa nước gần 500 tỷ ở Lâm Đồng

Do sạt lở, dự án hồ chứa nước Đông Thanh (Lâm Đồng) có vốn đầu tư gần 500 tỷ bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều hạng mục bê tông cốt thép nứt gãy, dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
