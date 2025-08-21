Do sạt lở, dự án hồ chứa nước Đông Thanh (Lâm Đồng) có vốn đầu tư gần 500 tỷ bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều hạng mục bê tông cốt thép nứt gãy, dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.