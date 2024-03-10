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Sao nhí tiết lộ "choáng" vì khả năng học thoại của NSƯT Phi Điểu ở tuổi 91

Ở tuổi 91 tuổi, NSƯT Phi Điểu vẫn hết mình với sự nghiệp diễn xuất. Bà không ngại đi quay ở xa hay hỗ trợ các tài năng nhí.
Đọc thêm : Sao nhí tiết lộ "choáng" vì khả năng học thoại của NSƯT Phi Điểu ở tuổi 91