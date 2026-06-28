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Rùa nhanh chóng nhả giun lửa sau khi cắn thử

Sâu biển, còn được gọi là giun lửa, sở hữu lớp lông tơ chứa độc tố, gây kích ứng và tổn thương da các loài động vật tiếp xúc với chúng.
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