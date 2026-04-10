Video
video cùng chuyên mục

Ronaldo bỗng dưng mất 6 bàn thắng, FIFA vào cuộc phán xử

Sau tranh cãi liên quan tới việc Cristiano Ronaldo bị mất 6 bàn thắng, FIFA đã chính thức lên tiếng phán xử.
Đọc thêm : Ronaldo bỗng dưng mất 6 bàn thắng, FIFA vào cuộc phán xử