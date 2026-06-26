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Robot nha khoa có thể giúp bệnh nhân bọc răng trong một lần hẹn

Một robot nha khoa do các nhà nghiên cứu tại Đại học Basel, Thụy Sĩ phát triển có thể giúp rút ngắn quá trình bọc răng từ nhiều lần hẹn xuống chỉ còn một lần
Đọc thêm : Robot nha khoa có thể giúp bệnh nhân bọc răng trong một lần hẹn