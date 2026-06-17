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Robot hình rắn hoạt động trên đường dây điện Trung Quốc

Nhiều người dân sống tại thành phố Côn Minh (Trung Quốc) đã rất kinh ngạc khi bắt gặp rắn xuất hiện trên đường dây điện ngoài đường phố.
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