Video
video cùng chuyên mục

Robot AI học cách làm IVF, đã có trường hợp thành công

Trong các thử nghiệm mới, robot được lập trình để đảm nhiệm các công đoạn tinh vi nhất của IVF.
Đọc thêm : Robot AI học cách làm IVF, đã có trường hợp thành công