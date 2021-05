Richard Marx - Right here waiting

Richard Marx là ca sĩ nhạc Pop kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất với những bản tình ca bất hủ như Endless Summer Nights, Now and Forever, Right here waiting, Hazard... Ông là một trong những “biểu tượng” âm nhạc trong thập niên 80 của thế kỷ trước với hơn 30 triệu bản thu âm, trong đó có nhiều album đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.