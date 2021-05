Reaching Out: Nghệ thuật của sự sáng tạo một cộng đồng cho mọi người

Bà Mai Thi Kim Quyên và chồng là ông Bình, đã cùng nhau sáng lập nên Tiệm trà Reaching Out Teahouse tại Hội An, Việt Nam. Sau một tai nạn khiến ông Bình bị liệt một phần và phải dùng xe lăn, Bà Kim Quyên đã nhận ra được trong cộng đồng của mình có một nhu cầu rất lớn về cơ hội việc làm và một mạng lưới hỗ trợ cho những người khuyết tật. Hiện nay, “Reaching Out” tạo cơ hội làm việc cho hơn 70 người ở Hội An và tiệm trà trở thành một cơ sở kinh doanh phát triển mạnh mẽ tại địa phương dưới sự dẫn dắt của bà Quyên.