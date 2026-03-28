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Rào chắn, cấm cầu Long Biên phục vụ thi công, sửa chữa trong 60 ngày

Hà Nội cấm xe máy, người đi bộ trên đường bộ hành, đường xe máy trên cầu Long Biên từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 để phục vụ việc sửa chữa.
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