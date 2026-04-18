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Rắn ráo trâu ngóc cao đầu để đe dọa kẻ thù

Tại Việt Nam có một loài rắn được phân bố rộng khắp trên cả nước, sở hữu vẻ bề ngoài to lớn và có phần hung dữ, nhưng hoàn toàn vô hại với con người, thậm chí có ích cho nhà nông.
Đọc thêm : Loài rắn phân bố rộng khắp Việt Nam, bề ngoài đáng sợ nhưng vô hại