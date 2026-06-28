Video
video cùng chuyên mục

Rắn hổ chúa nuốt chửng rắn độc ngay bên vệ đường

Một người đi đường đã ghi lại được hình ảnh con rắn hổ chúa đang nuốt chửng một con rắn lục cườm, loài rắn độc thuộc họ rắn lục.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Khoảnh khắc rắn hổ chúa nuốt chửng rắn độc bên vệ đường