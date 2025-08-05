Video
Rác thải bủa vây lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Sau khi nước lũ rút, hàng nghìn khối rác từ thượng nguồn đổ dồn về lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), phủ kín mặt sông khiến việc đi lại, cứu trợ người dân bị tê liệt.
